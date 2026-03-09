4AIM SICAF hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

4AIM SICAF hat am 07.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -11,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -22,390 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat 4AIM SICAF im vergangenen Quartal -0,4 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 4AIM SICAF -0,8 Millionen EUR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 51,540 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -109,360 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden -1,41 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber -5,86 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at