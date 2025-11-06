4C Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

4C Group Registered lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 72,7 Millionen SEK – eine Minderung von 22,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,8 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at