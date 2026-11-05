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05.11.2026 06:31:28
4C Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
4C Group Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
4C Group Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,47 Prozent auf 67,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 72,7 Millionen SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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