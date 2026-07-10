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10.07.2026 06:31:29
4C Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
4C Group Registered veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 SEK, nach -0,230 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 95,4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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