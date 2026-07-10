4C Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

4C Group Registered veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 SEK, nach -0,230 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 95,4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at