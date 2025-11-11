4D Molecular Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

4D Molecular Therapeutics lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,790 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at