4Front Ventures legte Quartalsergebnis vor

4Front Ventures lud am 31.03.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,020 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat 4Front Ventures im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 50,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,70 Millionen USD. Im Vorjahr waren 88,10 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,003 USD sowie einen Umsatz von 159,10 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at