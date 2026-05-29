4Fun Media: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

4Fun Media gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,61 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 4Fun Media 1,12 PLN je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 178,70 Prozent auf 42,9 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at