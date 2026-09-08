08.09.2026 06:31:28

4Fun Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

4Fun Media hat am 07.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,71 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,80 PLN je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 4Fun Media im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 197,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60,8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 20,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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