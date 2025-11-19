4Fun Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

4Fun Media veröffentlichte am 17.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,98 PLN, nach 1,57 PLN im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,9 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 4Fun Media einen Umsatz von 18,6 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at