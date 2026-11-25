4Fun Media hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 PLN. Im Vorjahresviertel waren 1,98 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 153,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53,0 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 20,9 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at