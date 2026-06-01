4iG Nyrt Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

4iG Nyrt Registered A präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,64 HUF gegenüber -0,370 HUF im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 202,98 Milliarden HUF, während im Vorjahreszeitraum 171,46 Milliarden HUF ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at