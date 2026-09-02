4iG Nyrt Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

4iG Nyrt Registered A hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,91 HUF beziffert. Im Vorjahresquartal waren -35,500 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat 4iG Nyrt Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 206,38 Milliarden HUF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,37 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at