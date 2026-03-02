4iG Nyrt Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

4iG Nyrt Registered A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 45,94 HUF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 4iG Nyrt Registered A -77,130 HUF je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 195,80 Milliarden HUF, während im Vorjahreszeitraum 192,57 Milliarden HUF ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 62,410 HUF beziffert. Im Vorjahr waren -159,350 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,80 Prozent auf 733,88 Milliarden HUF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 687,18 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at