01.12.2025 06:31:29
4MASS Spolka Akcyjna Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
4MASS Spolka Akcyjna Bearer hat am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3,34 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat 4MASS Spolka Akcyjna Bearer 27,5 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32,2 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
