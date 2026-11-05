4MASS Spolka Akcyjna Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

4MASS Spolka Akcyjna Bearer hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,26 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 4MASS Spolka Akcyjna Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 31,3 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at