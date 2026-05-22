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22.05.2026 11:35:38

5.000 US-Soldaten für Polen: Baltenstaaten begrüßen US-Ankündigung

VILNIUS/RIGA (dpa-AFX) - Litauen und Lettland haben die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump begrüßt, weitere 5.000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden. "Eine stärkere Präsenz der Alliierten in unserer Region stärkt die Abschreckung und trägt zur Sicherheit der baltischen Staaten und ganz Europas bei", schrieb der litauische Präsident Gitanas Nauseda auf der Plattform X.

Auch sein lettischer Amtskollege Edgars Rinkevics betonte, dass diese Entscheidung von Trump die Sicherheit der Nato-Ostflanke stärken werde. "Gleichzeitig muss Europa seine eigenen Verteidigungsfähigkeiten dringend ausbauen", fügte er hinzu.

Polens Nachbarland Litauen sowie Lettland grenzen an Russland sowie dessen Verbündeten Belarus. Sie sehen sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor vier Jahren von Russland bedroht. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es in beiden Ländern zuletzt mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben./awe/DP/stk

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