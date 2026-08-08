Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
09.08.2026 01:15:00
5.3% Yield and Still Worth Buying: The Dividend Stock I Keep Adding To
Enbridge (NYSE: ENB) is a simple business on one hand, and a complex one on the other. But the big story here for dividend investors is the reliable 5.3% dividend yield. That yield is backed by a dividend that has been increased annually in Canadian dollars for 31 years. That history, along with the company's big-picture goal, is why I just keep reinvesting the dividend to buy more shares. Here's what you need to know.Enbridge is generally classified as a pipeline company, which is completely reasonable. Oil and natural gas pipelines account for more of its revenues than any other business line. These midstream operations are largely fee-based, so the volume of energy moving through the company's system is more important than commodity prices. This allows Enbridge to produce reliable cash flows in an industry known for volatility. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,20
|-3,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.