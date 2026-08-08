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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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09.08.2026 01:15:00

5.3% Yield and Still Worth Buying: The Dividend Stock I Keep Adding To

Enbridge (NYSE: ENB) is a simple business on one hand, and a complex one on the other. But the big story here for dividend investors is the reliable 5.3% dividend yield. That yield is backed by a dividend that has been increased annually in Canadian dollars for 31 years. That history, along with the company's big-picture goal, is why I just keep reinvesting the dividend to buy more shares. Here's what you need to know.Enbridge is generally classified as a pipeline company, which is completely reasonable. Oil and natural gas pipelines account for more of its revenues than any other business line. These midstream operations are largely fee-based, so the volume of energy moving through the company's system is more important than commodity prices. This allows Enbridge to produce reliable cash flows in an industry known for volatility. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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