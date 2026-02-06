Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
06.02.2026 10:45:00
5 AI ETFs You Need to Own Before the Global Market Hits $5 Trillion
According to a recent report by UN Trade & Development (UNCTAD), it expects the global artificial intelligence (AI) market to hit $4.8 trillion by the end of 2033. Given the hundreds of billions of dollars being plowed into AI development right now, it's reasonable to think that the market could end up being even larger. That means that investing in the best AI exchange-traded funds (ETFs) still has plenty of upside potential.Artificial intelligence stocks had a big year in 2025. Even though they've come down somewhat off their highs, two things are still clear: The industry has a lot of growth ahead of it, and there are still opportunities to invest.The ETF marketplace has several good options to choose from that provide varying methods of getting exposure to the sector. Let's break down some of the biggest and best.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
