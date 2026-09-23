5-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite: Was Analysten der Apple-Aktie jetzt noch zutrauen

Apple kratzte am Dienstag bereits kurz an der Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert, scheiterte jedoch an ihr. Bislang hat nur ein Unternehmen die Schwelle nachhaltig überschritten.

Apple steuert auf Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar zu

NVIDIA bislang einziges Unternehmen mit Schlusskurs über der Marke

Neue iPhone-Modelle treiben die Rally seit der Vorstellung an

Apple näherte sich am Dienstag im Handelsverlauf einer Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar, konnte die Marke aber wie schon im Juli dieses Jahres nicht bis zum Handelsende halten. Als erstes Unternehmen überhaupt hatte NVIDIA die Marke am 29. Oktober 2025 erstmals kurzzeitig überschritten, aber erst ab April 2026 konnte sich die Marktkapitalisierung des KI-Platzhirsch oberhalb von fünf Billionen US-Dollar festsetzen. Getragen wird die aktuelle Rally bei der Apple-Aktie vom Start der neuen iPhone-Generation und einem Wechsel an der Spitze des Konzerns.

Apple-Aktie mit Rekordfahrt zur 5-Billionen-Marke

Apple erreichte am Dienstag im Handelsverlauf an der NASDAQ ein Rekordhoch von 345,34 US-Dollar und rückte damit kurzzeitig über die Marke von fünf Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Letztlich schloss die Apple-Aktie dann jedoch bei 339,75 US-Dollar, ein Plus von rund 0,2 Prozent, was einer Marktkapitalisierung von rund 4,96 Billionen US-Dollar entsprach. Vorbörslich geht es am Mittwoch mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 340,63 US-Dollar wieder in die Richtung des Meilensteins. Bereits am 28. und 29. Juli hatte Apple die Fünf-Billionen-Schwelle im Tagesverlauf kurz erreicht, ohne den Sprung bis zum Handelsende zu halten.

Bislang gelang es nur NVIDIA die Marke zu halten: Der Konzern überschritt sie erstmals kurzzeitig am 29. Oktober 2025, fiel danach zeitweise wieder darunter und eroberte sie im April 2026 dauerhafter zurück.

Neue iPhones treiben die Apple-Aktie an

Der aktuelle Schub bei Apple fällt mit der Vorstellung des iPhone 18 Pro, des iPhone 18 Pro Max und des faltbaren iPhone Duo am 9. September zusammen, dem ersten großen Produktevent unter dem neuen CEO John Ternus, der zum 1. September dieses Jahres auf Tim Cook folgte. Das iPhone Duo, Apples erstes faltbares Modell mit 7,6 Zoll großem Innendisplay und A20-Pro-Chip, startet bei 1.999 US-Dollar, Vorbestellungen beginnen am 16. Oktober, Verkaufsstart eine Woche später. Infolge der Präsentation legte die Apple-Aktie seit Monatsbeginn um rund 7 Prozent zu, seit Jahresbeginn ein Kursgewinn von rund 25 Prozent zu Buche.

Wie Analysten die Chancen auf ein Erreichen des Meilensteins einordnen

Bank of America-Analyst Wamsi Mohan bewertet die Apple-Aktie laut "MarketWatch" mit "Buy" und einem Kursziel von 370 US-Dollar. Sollte sie diesen Wert erreichen, würde sie die 5-Billionen-Schwelle knacken. Nach der Ankündigung des iPhone Duo schrieb der Experte, das Gerät stelle nach langer Zeit eine bedeutende Veränderung der Formfaktoren dar und integriere Hardware und Software nahtlos. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schrieb am Dienstag, Apple könne trotz höherer Preise über Leasing-Modelle, Eintauschangebote und Mobilfunk-Subventionen einen positiven Absatzzyklus aufrechterhalten. Das "beeindruckende Funktionsspektrum" des iPhone-Duos eröffne Apple zudem Chancen auf ein höheres Absatzvolumen im Premium-Segment, so Chatterjee .

Der Analystenkonsens aus 30 Häusern liegt laut "TipRanks" bei einem mittleren Kursziel von 334,90 US-Dollar. Das würde jedoch nicht für die Fünf-Billionen-Marke reichen.

Weichenstellung für die Aktie: Apple-Anleger blicken gespannt auf das iPhone-Modell-Update

Für Anleger bleibt damit vor allem die weitere Entwicklung des iPhone-Geschäfts und die Reaktion des Marktes auf die neuen Modelle im Fokus. Ob Apple die Marke von fünf Billionen US-Dollar nachhaltig überschreiten kann, dürfte letztlich davon abhängen, ob sich die hohen Erwartungen an die neue iPhone-Generation auch in entsprechenden Verkaufszahlen und weiteren Kursgewinnen widerspiegeln.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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