Walt Disney Aktie

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

01.12.2025 15:15:00

5 Dates for Disney Stock Investors to Circle in December

It's been a challenging year for Walt Disney (NYSE: DIS) investors. Shares of the media stock bellwether have declined 6% through the first 11 months of 2025. Mixed results at the multiplex and the market's chilly reception to its latest financial update have tugged on the shares since they peaked with a 13% year-to-date gain early in the summer season.A lot can happen in the home stretch. Disney has a lot going on this month, even if recent history hasn't been kind: Disney stock has declined in December each of the past three years. Can new streaming releases, creative collaborations, and what should be this year's biggest theatrical premiere deliver a happily ever after finish to 2025? Let's look at key dates to watch for Disney investors this month.Image source: Disney.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten

Analysen zu Walt Disneymehr Analysen

13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
07.08.24 Walt Disney Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Walt Disney 90,22 0,26% Walt Disney

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

