NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
24.01.2026 13:30:00
5 Dividend Stocks Yielding 5% or More to Buy Right Now for Passive Income
Investing in high-yielding dividend stocks can be a great way to generate passive income. While the S&P 500's dividend yield of around 1.2% is near its record low, many companies offer much higher-yielding dividends. Here are five with yields of 5% or more that you can buy right now to generate passive income. Clearway Energy's (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) dividend yield is just over 5%. The clean power company generates very stable cash flow by selling the bulk of its electricity under long-term, fixed-rate power purchase agreements with utilities and large corporations. The company aims to pay out around 70% of its stable cash flow in dividends, while retaining the rest to invest in additional income-producing clean power generation assets. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
