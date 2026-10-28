Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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28.10.2026 15:04:02
5 Dividend Stocks Yielding Over 5%, Ranked By Safety
Dividend investors can find some enticing yields in the stock market these days. Realty Income (NYSE:O), Verizon (NYSE:VZ), Clorox (NYSE:CLX), VICI Properties (NYSE:VICI), and UPS (NYSE:UPS) all offer payouts exceeding 5%, potentially providing investors with a substantial stream of passive income.
However, not all high-yield dividends are the same. Some payouts are on rock-solid ground while others are much riskier. Here's how these five stocks rank based on dividend safety from worst to first.
Image source: Getty Images.
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