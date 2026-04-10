NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.04.2026 22:00:00
5 Genius AI Stock Picks (Hint: Nvidia Is One of Them)
Artificial intelligence (AI) stocks aren't nearly as popular with the market as they once were. There may be some investor fatigue setting in because it has been the sector to invest in since 2023. However, I think investors need to get used to the new paradigm, as AI stocks will likely be among the best performers for the next decade. There is still plenty of infrastructure buildout left to go, as well as AI application companies that can automate and take over tasks that humans used to do.I've got five genius AI stocks that could make investors a ton of money, and I think these are some of the best investments anyone can make right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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