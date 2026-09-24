Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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24.09.2026 14:20:00
5 Growth ETFs to Own as the Nasdaq Hits All-Time Highs
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) hit a new all-time high this week, as investors continue to pour into technology and growth stocks. While value stocks have outperformed this year, growth stocks have dominated the market since the housing collapse in 2008.
Since that bear market, growth stocks, as represented by the Vanguard Morningstar Growth ETF (NYSEMKT: VUG), have outperformed value stocks, as represented by the Vanguard Morningstar Value ETF (NYSEMKT: VTV), in 14 of the past 17 years.
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