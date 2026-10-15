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WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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15.10.2026 17:05:00

5 Growth Stocks With Home Run Potential

All of the market's biggest names today started small. For example, Amazon (NASDAQ: AMZN) went public on May 15, 1997, at an IPO price of $18 per share, or about $0.075 split-adjusted. Four splits turned each share into 240, so $1,000 then would have bought about 55.6 shares, which today would have grown into roughly 13,344 shares worth a total of about $3.45 million.

Obviously, that made Amazon a rare outlier. But if you're looking for small companies today that have some potential to follow a similar path, I recommend taking a look at Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), IonQ (NYSE: IONQ), Oklo (NYSE: OKLO), Archer Aviation (NYSE: ACHR), and AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS).

Image source: Getty Images.

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