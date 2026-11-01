Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
01.11.2026 17:04:00
5 Huge Winners From Anthropic's IPO
Anthropic has released its S-1 registration document, which highlights how its business runs and gives investors a chance to understand the company before it goes public. It's slated to be the biggest IPO ever, likely debuting with a market cap of around $2 trillion. While Anthropic may be the featured company in its own S-1, there are several other stocks that could thrive based on the information in this document.
The five that I think have the most to gain are Nvidia (NASDAQ: NVDA), Broadcom (NASDAQ: AVGO), Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). There are two primary categories here, but each of them is an investable theme.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Winners Inc Registered Shs
Analysen zu Winners Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.