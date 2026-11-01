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01.11.2026 17:04:00

5 Huge Winners From Anthropic's IPO

Anthropic has released its S-1 registration document, which highlights how its business runs and gives investors a chance to understand the company before it goes public. It's slated to be the biggest IPO ever, likely debuting with a market cap of around $2 trillion. While Anthropic may be the featured company in its own S-1, there are several other stocks that could thrive based on the information in this document.

The five that I think have the most to gain are Nvidia (NASDAQ: NVDA), Broadcom (NASDAQ: AVGO), Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). There are two primary categories here, but each of them is an investable theme.

Image source: Getty Images.

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