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26.10.2026 18:04:02
5 Key Numbers From Anthropic's S-1 Filing
After months of anticipation and several delays, Anthropic just dropped its S-1 registration statement, finally giving the world an inside look at one of the frontier large language models (LLMs).
The maker of the Claude family of LLMs plans to list on the Nasdaq under the ticker ANT. Anthropic will be a big test for the next leg of the artificial intelligence trade and is reportedly gearing up to raise $100 billion at a valuation as high as $2 trillion.
Here are five key numbers in Anthropic's S-1.
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