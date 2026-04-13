Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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13.04.2026 16:30:00
5 Low-Cost Vanguard ETFs Are Undergoing Stock Splits. But Which Is the Best Buy Before the Split Takes Effect on April 21?
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Nachrichten zu Best Buy Co. Inc.
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07.04.26
|S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Best Buy von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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31.03.26
|S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Best Buy von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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26.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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24.03.26
|S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Best Buy-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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17.03.26
|S&P 500-Papier Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Best Buy von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Best Buy Co. Inc.
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.