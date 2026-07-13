Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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13.07.2026 09:37:00
5 of America's Biggest Banks Report Q2 Earnings Tuesday. Here's What Wall Street Is Watching.
Second-quarter earnings season kicks off before Tuesday's open, when five of America's biggest banks report. JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), Citigroup (NYSE: C), Goldman Sachs (NYSE: GS), and Bank of America (NYSE: BAC) have all confirmed they are reporting results on Tuesday morning specifically. That's a lot to digest at once. But what moves bank stocks typically comes down to just two or three things -- how much a bank earns from lending as rates move, the provisions set aside for loans that may sour, and the fees from investment banking and trading. Here's what each is most exposed to.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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