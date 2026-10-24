The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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24.10.2026 20:00:00
5 of the Fastest-Growing Stocks in the Market
Fast growth is easy to love and hard to value, as CoreWeave (NASDAQ: CRWV) recently showed. On Oct. 14, 2026, the stock plunged 15% even as its revenue more than doubled, with investors worried about rising debt costs.
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