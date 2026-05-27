People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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27.05.2026 12:31:19
5 people stuck in Laos cave for a week found alive: rescuers
Two of the seven villagers who became trapped in a flooded cave a week ago are still missing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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