Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.11.2026 16:04:00
5 questions to ask if your boss offers you a buyout, as Microsoft did with 60,000 employees
Two days after Microsoft asked more than a quarter of its workers if they’d take a buyout, it reported $45.2 billion in capital spending in a single quarter, most of it for AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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