Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
27.08.2026 19:23:00
5 Reasons to Buy Broadcom Stock Before Its Sept. 2 Earnings
After a hot start to 2026, Broadcom (NASDAQ: AVGO) shares have lost significant steam. However, its Sept. 2 earnings report after the bell on Wednesday could prove to be a major catalyst. Let's look at five reasons to buy this AI stock ahead of earnings and for the long term.Broadcom's biggest revenue driver is the custom AI chips it helped Alphabet develop, called Tensor Processing Units (TPUs). Alphabet is aggressively spending on AI infrastructure, raising its capital expenditure (capex) budget to between $195 billion and $205 billion, and indicating it will significantly increase it next year. In addition, Alphabet has also begun to sell TPUs to customers outside of Google Cloud. Anthropic has placed $21 billion worth of TPU orders with Broadcom, and the three companies have signed an agreement for future TPU commitments. Broadcom delivers the chips and books the revenue, while Alphabet collects a licensing fee from Broadcom. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.