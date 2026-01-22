Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh Aktie

Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 264713 / ISIN: US14365C1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 12:22:00

5 Reasons to Buy Carnival Stock Like There's No Tomorrow

If you've ever sailed on a cruise ship, seen a documentary about a not-so-bon voyage, or just paid attention to Shaq's growing presence in TV commercials, you know Carnival Corp. (NYSE: CUK) (NYSE: CCL). The country's largest cruise line stock -- by revenue and not market cap -- is coasting these days.Accelerating growth, a long history of bottom-line beats, and a return to pocket change for shareholders are just some of the reasons why the market is warming up to Carnival's inviting waters again. Let's dive in for a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh 24,00 0,00% Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen