Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 22:15:00

5 Reasons to Buy Disney Stock Like There's No Tomorrow

Shares of Walt Disney (NYSE: DIS) fell 7.4% on Feb. 2 in response to the company's fiscal 2026 first-quarter earnings report, pushing the stock down close to an eight-month low.Weak results from Disney's sports segment, along with higher projected spending and lower profitability for the first half of fiscal 2026, may be to blame for the market's negative reaction.Here's why those concerns are overblown, why the company has a clear runway for rewarding patient investors, and five reasons the value stock is a top buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walt Disney

mehr Nachrichten