Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
18.02.2026 16:53:00
5 Reasons to Buy Dutch Bros Stock Like There's No Tomorrow
If you love a good cup of coffee, you might have had a chance to sample Dutch Bros (NYSE: BROS) in one of the 24 states where it currently operates. And if you love a great stock, you should definitely also take a look at Dutch Bros shares. Here are five reasons to buy the stock today.Dutch Bros has transformed itself from a small chain of local coffee shops in Oregon to a full-blown national coffee shop chain and public company over the past few years. It continues to open stores at a rapid pace, and it's been fending off macroeconomic challenges to keep up strong growth.Data source: Dutch Bros quarterly reports. YOY=year over year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|
11.02.26
|Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|51,48
|-3,63%
