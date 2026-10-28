Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.10.2026 10:30:00
5 Stocks Poised to Win Big as SpaceX Ramps Up AI Infrastructure
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) just upped the ante in the artificial intelligence (AI) infrastructure race, planning to increase its computing capacity by about 10 gigawatts next year, with a moonshot goal of boosting it by 20 gigawatts. That's a huge amount of spending, with Nvidia (NASDAQ: NVDA), SK Hynix (NASDAQ: SKHY), Vertiv (NYSE: VRT), Amphenol (NYSE: APH), and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) among the biggest beneficiaries.
Let's look at how each of these artificial intelligence stocks could benefit.
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