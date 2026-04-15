Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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15.04.2026 21:37:00
5 Stocks to Buy if AI Investing Comes Back Into Style
Artificial intelligence (AI) investing has been a bit of a weak point in the market to begin 2026. This shouldn't come as a huge surprise to investors, as sectors tend to rotate in and out of favor over the years. However, this doesn't mean that investors should write off the AI sector. In fact, there are early signs that it's starting to come back into favor.Solid Q1 earnings with bright outlooks could be what this sector needs to kick-start it back into high gear, and if it does, I think these five stocks will benefit more than any others.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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