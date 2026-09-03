Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
03.09.2026 16:57:35
50.000 Stellen fallen weg: VW-Aufsichtsrat beschließt einstimmig Sparmaßnahmen
Details gab der Konzern nicht bekannt. Zuvor war die gebürtige Österreicherin Marianne Heiß zurück in den Aufsichtsrat bestellt wordenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,84
|1,99%
|Volkswagen (VW) St.
|81,30
|1,56%