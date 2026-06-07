Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A0LC3E / ISIN: US42805T1051
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07.06.2026 07:15:23
50 Hertz für fünf Jahre Geduld: "Der Solarzubau benötigt kein weiteres Tempo - das muss man so klar sagen"
An sonnigen Tagen erzeugen deutsche Solaranlagen inzwischen mehr Strom, als das Land verbrauchen kann. Ein Übertragungsnetzbetreiber empfiehlt deshalb im Interview vorübergehend andere Prioritäten: unbedingt mehr Windkraft und auch neue Gaskraftwerke. "Dunkelflauten decken wir nicht ohne ab."Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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