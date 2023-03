50 Jahre Rallye-Weltmeister: Alpine Fans treffen sich zur großen Jubiläumsfeier in Dieppe

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Großes Jubiläum bei Alpine: Vor 50 Jahren schrieb die Marke mit dem Gewinn der ersten Rallye-Weltmeisterschaft Motorsportgeschichte. Zur Feier treffen sich Alpine Fans vom 19. bis 21. Mai am Traditionsstandort in Dieppe. Wie schon im Vorjahr dürfen sich die Gäste auf viele Überraschungen freuen. Alpine Besitzer und Liebhaber sind eingeladen, an den Feierlichkeiten in der Heimatstadt der Marke teilzunehmen.