Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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31.08.2026 20:00:00
50 or Older? Forgetting About This 2026 401(k) Rule Change Could Cost You Big-Time.
Saving in a 401(k) has gotten a bit more complicated for some older workers, thanks to a new rule taking effect this year that prohibits tax-deferred catch-up contributions for high earners. While most workers won't notice any changes, it's worth reviewing the rules anyway, just in case they apply to you in the future.Accidentally making tax-deferred catch-up contributions when you're not eligible could lead to tax penalties. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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