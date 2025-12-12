BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
12.12.2025 14:00:00
500 erfüllte Wünsche: Herzensprojekt des BMW Group Betriebsrats für Kinder und Bedürftige in der Region
+++ Traditionelle Wunschbaumaktion des Betriebsrats der BMW Group Werke Regensburg und Wackersdorf +++ Mitarbeitende erfüllen 500 Weihnachtswünsche +++ liebevolle Weihnachtspackerl gehen erneut an drei Institutionen in der Region: sozialpädagogisches Zentrum St. Leonhard Regensburg, Thomas Wiser Haus Regenstauf/Cham und Rengschburger Herzen e.V. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
