Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
12.12.2025 14:00:00
500 erfüllte Wünsche: Herzensprojekt des BMW Group Betriebsrats für Kinder und Bedürftige in der Region
+++ Traditionelle Wunschbaumaktion des Betriebsrats der BMW Group Werke Regensburg und Wackersdorf +++ Mitarbeitende erfüllen 500 Weihnachtswünsche +++ liebevolle Weihnachtspackerl gehen erneut an drei Institutionen in der Region: sozialpädagogisches Zentrum St. Leonhard Regensburg, Thomas Wiser Haus Regenstauf/Cham und Rengschburger Herzen e.V. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
