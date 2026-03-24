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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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24.03.2026 06:00:19

51. Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge

Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
51. Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge

24.03.2026 / 06:00 CET/CEST

Die 51. ordentliche Generalversammlung der BELIMO Holding AG fand am 23. März 2026 statt. 610 Aktionärinnen und Aktionäre folgten der Einladung der Belimo-Gruppe und versammelten sich im ENTRA in Rapperswil (Schweiz). Zusammen mit der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertraten sie insgesamt 8'805’671 Stimmen, entsprechend 71.6% des Aktienkapitals.

 

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten sämtliche Anträge des Verwaltungsrats. Sie stimmten einer Erhöhung der Dividende um CHF 0.50 auf neu CHF 10.00 pro Aktie zu. Die Ausschüttung erfolgt am 27. März 2026.

 

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Dr. Karina Rigby wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt, und Patrick Burkhalter wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

 

Ernst & Young AG, Zürich, wurde für eine weitere einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle bestätigt.

 

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei das Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2025 einen Umsatz von CHF 1 121 Millionen aus und zählte mehr als 2 800 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

 

Investoren Kontakt

Stephan Gick                                    IR@belimo.ch

+41 43 843 48 12
     

Termine

Dividendenzahlung

27. März 2026

 

Publikation Halbjahresbericht 2026

20. Juli 2026

 

Publikation Umsatzzahlen 2026

18. Januar 2027

 

Publikation Geschäftsbericht 2026 / Medien- und Finanzanalystenkonferenz


01. März 2027

 

Generalversammlung 2027

22. März 2027

 


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Belimo Holding AG
Brunnenbachstrasse 1
8340 Hinwil
Schweiz
Telefon: +41 43 843 63 80
Fax: +41 43 843 62 41
E-Mail: ir@belimo.ch
Internet: www.belimo.com
ISIN: CH1101098163
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2296348

 
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2296348  24.03.2026 CET/CEST

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