51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) lud am 08.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,4 Millionen USD im Vergleich zu 14,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at