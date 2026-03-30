30.03.2026 06:31:29

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 30,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,850 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,250 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 95,85 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 88,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte 51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) einen Umsatz von 50,72 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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