51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) -0,250 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,21 Prozent auf 31,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at