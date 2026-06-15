|
15.06.2026 06:31:29
51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) -0,250 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,21 Prozent auf 31,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!