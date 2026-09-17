51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,51 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat 51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 32,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 58,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at