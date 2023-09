52 Masten im Vodafone-Netz erzeugen Windstrom

Startschuss mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur: Der erste windbetriebene Mobilfunk-Standort funkt jetzt in TroisdorfInsgesamt 52 Mobilfunk-Standorte im Vodafone-Netz erhalten das Energie-UpgradeMikrowindturbinen decken unter optimalen Bedingungen bis zu 100% des Strombedarfs der versorgten StandortePro Jahr können rund 650 MWh Strom erzeugt und vollständig für den Mobilfunknetz-Betrieb von Vodafone genutzt werden28.000 Windenergie-Anlagen haben allein im vergangenen Jahr rund 123 Terawatt-Stunden in das deutsche Stromnetz eingespeist und sorgten damit neben Solar- und Wasserkraft für einen nachhaltigeren Energiemix. Wenngleich die Anzahl der Windanlagen stetig wächst, so hat sich der Ausbau in den vergangenen Jahren doch verlangsamt. Einer der Gründe dafür ist auch die Standorte-Suche, die sich vielerorts schwierig gestaltet. Eine Lösung für dieses Problem bietet MOWEA. Das Berliner Greentech Start-up, das auch im Rahmen des UPLIFT-Programms von Vodafone unterstützt wird, entwickelt sogenannte Mikrowindturbinen, die flexibel und modular an vorhandener Infrastruktur installiert werden. So kommt Windenergie auch an die Orte, wo herkömmliche Windräder keinen Platz finden.Aus Luft wird LeistungDamit eignen sich die Mini-Windräder optimal für die Versorgung von Mobilfunk-Standorten. Im Rahmen einer langjährigen Kooperation, haben Netz- und Windkraft-Expert:innen von Vantage Towers und MOWEA die Turbinen für den dortigen Einsatz weiterentwickelt. Jetzt kommt diese innovative Technologie erstmals standardisiert zum Einsatz und sorgt dafür, dass die Mobilfunktürme ihren eigenen Strom aus Windkraft generieren: Im Regelbetrieb wird so ein erheblicher Teil des Energiebedarfs gedeckt, unter optimalen Bedingungen sogar bis zu 100%. Deutschlandweit sollen insgesamt 52 Vantage Towers Standorte ein Windenergie-Upgrade erhalten und so pro Jahr rund 650 MWh Strom erzeugen, die vollständig für den Betrieb der Mobilfunkanlagen im Vodafone-Netz genutzt werden.Digitalisierung ist ein wichtiger Schlüssel, um die Klimakrise zu bewältigen.Michael JungwirthMichael JungwirthMichael Jungwirth, Director Public Policy & External Affairs bei Vodafone: „Digitalisierung ist ein wichtiger Schlüssel, um die Klimakrise zu bewältigen. Damit das gelingt, muss Digitalisierung selbst auch nachhaltiger werden – inklusive der Unternehmen, die sie ermöglichen. Deshalb haben wir ein klares Ziel vor Augen: bis 2025 CO2-neutral zu sein. Auf dem Weg dorthin testen wir, zusammen mit unseren Partnern, immer wieder neue Technologien, um unser Netz und unsere Services noch nachhaltiger zu machen. Vom dynamischen Energiespar-Modus bis zu kleinen Windmühlen, die direkt am Mobilfunkmast Energie erzeugen.“Vom Funkmast ins FunknetzVodafone setzt bereits seit 2020 zu 100% auf Strom aus erneuerbaren Quellen. Doch die Nutzung der Mikrowindanlagen bringt darüber hinaus weitere Vorteile: Das Plug & Play-System von MOWEA beschleunigt zum einen den flächendeckenden Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland, da die kleinen Turbinen auch an die Orte kommen, wo herkömmliche Windräder sonst keinen Platz finden. Und die erzeugte Energie kann direkt und ohne Umwege in seinen Zielort einfließen – auch nachts. Pro Mobilfunkmast werden bedarfsgerecht zwischen 8 und 16 der rund ein Meter ‚kleinen‘ Turbinen installiert. So sollen letztlich mehr als 700 Turbinen in luftigen Höhen für einen nachhaltigeren Mobilfunk im Netz von Vodafone sorgen.Der erste mit Windkraft-betriebene Mobilfunkmast steht in Troisdorf, Nordrhein-Westfalen. Anlässlich seiner Einweihung veranstaltete Vantage Towers am 1. September 2023 vor Ort eine Feier, an der unter anderem Mona Neubaur, Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, teilnahm.Mona Neubaur, Wirtschaftsministerin und stellvertretenden Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen: „Das Projekt zeigt: Mobilfunkausbau und Erneuerbare Energien können ein ‚Perfect Match‘ sein. Durch die Installation von Windkraftturbinen an Mobilfunkmasten können die Funkanlagen ein Stück weit autarker werden. Das ist ein starkes und innovatives Signal. In Nordrhein-Westfalen setzt sich die Landesregierung besonders dafür ein, Windkraft und Mobilfunk schneller auszubauen. Beides gemeinsam zu denken und voranzutreiben, bietet gerade in ländlichen Regionen große Chancen. Damit kann ein wichtiger Beitrag geleistet werden, sowohl die Klimaschutzziele als auch eine flächendeckende Mobilfunkversorgung zu erreichen.“Christian Sommer, Vorstand bei Vantage Towers: „Vantage Towers betreibt seine Infrastruktur bereits seit 2021 vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Die Erzeugung von grünem Strom direkt an unseren Standorten ist daher der nächste logische Schritt auf unserem Weg zur Dekarbonisierung des Telekommunikationssektors. Mit mehr als 84.000 Funkstandorten in Europa verfügen wir schon heute über die notwendige Infrastruktur, um mit den Mikrowindturbinen von MOWEA neue Maßstäbe unter den Funkmastbetreibern zu setzen. Wir freuen uns, dass die Landesregierung in NRW dieses Potenzial erkannt und die richtigen Rahmenbedingungen für den schnellen und unbürokratischen Ausbau geschaffen hat.“ Dr. Till Naumann, CEO & Gründer von MOWEA: „Weltweit werden immer mehr mobile Daten verbraucht. Auch wenn Antennen effizienter werden, steigt der Energieverbrauch insgesamt. Durch die Installation unserer flexibel einsetzbaren modularen Windturbinen an den Funkmasten von Vantage Towers leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Gemeinsam wollen wir den Mobilfunk grüner gestalten. Jeder Quadratmeter Fläche und jede Kilowattstunde zählen, um den immer weiter steigenden Energiebedarf zu befriedigen. Deswegen braucht es eine Innovation wie unsere, die ohne zusätzlichen Flächenverbrauch Windenergie vor Ort nutzbar macht.“Mobilfunk-Netze von Vodafone werden immer effizienter und nachhaltigerDen Energiebedarf von bis zu3.000 Haushaltenkann der Energiesparmodus deckenEnergie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, oder selbst zu produzieren sind wichtige Schritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Noch nachhaltiger ist es jedoch, den tatsächlichen Verbrauch zu reduzieren. Deshalb testet Vodafone stetig neue Effizienzmaßnahmen aus, um den tatsächlichen Verbrauch immer weiter zu optimieren. Wie zum Beispiel durch die Einführung des dynamischen Energiesparmodus im Mobilfunk-Netz. Nach ersten erfolgreichen Tests wurde die KI-basierte Software im vergangenen Jahr deutschlandweit im Vodafone-Netz ausgerollt. Damit läuft das Netz immer dann auf voller Power, wenn Kundinnen und Kunden es brauchen – aber eben auch nur dann. Ist eine Funkzelle im Leerlauf, schaltet der Mobilfunkmast automatisch auf den Energiesparmodus um. Damit kann jeden Tag potenziell so viel Energie eingespart werden, um den Bedarf von bis zu 3.000 Haushalten zu decken.Auf Kurs in Richtung CO2-NeutralitätObwohl der Datenverbrauch unserer Kundinnen und Kunden jährlich steigt – und damit auch der Energiebedarf, um diese Leistung zu erbringen, hat Vodafone mit vieler solcher Maßnahmen seine eigenen Emissionen global senken können: Im vergangenen Geschäftsjahr um 10 Prozent auf 0,97 Millionen Tonnen CO2e – und seit Beginn seiner GigaGreen-Reise in Richtung CO2-Neutralität seit 2020 um 52 Prozent. Und dabei wird das Unternehmen immer effizienter: Heute transportiert Vodafone insgesamt etwa fünfmal so viele Daten pro MWh durch seine Netze wie noch 2020.52%der eigenen Emissionen konnte Vodafone seit 2020 senkenDer Beitrag 52 Masten im Vodafone-Netz erzeugen Windstrom erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel